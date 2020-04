Un addetto stampa della Uefa ha parlato oggi alla Associated Press per fare il punto sull'evoluzione del Fair Play Finanziario in vista della chiusura dei bilanci in tempo di Coronavirus.



PROPOSTE - "È stato istituito un gruppo di lavoro per esaminare in che modo le licenze FFP per club potrebbero dover adattarsi per tener conto delle straordinarie sfide che i club devono affrontare, a seguito della crisi COVID-19. La situazione sta evolvendo rapidamente e il gruppo di lavoro sta monitorando continuamente la situazione con l'obiettivo di presentare una proposta nelle prossime settimane".