La Uefa non ha dimenticato come questo Europeo 2020 ha avuto inizio. Il malore accusato in campo da Christian Eriksen ha lasciato senza parole il mondo intero. E il management della Federcalcio Europea ha voluto ricordare il fatto che da quel momento sia il giocatore che la Danimarca ne sono usciti e sono tornati a sorridere. Per questo sia Eriksen che i medici che lo hanno salvato e curato sono stati invitati per assistere a Londra alla finale del torneo che si disputerà a Wembley domenica sera.