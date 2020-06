Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma l'indiscrezione raccolta oggi dalla Bild in Germania spinge fortemente verso un'unica direzione: la Champions League 2019-20 verrà assegnerà ad agosto non più ad Istanbul, bensì a Lisbona. La capitale turca, infatti, ha mostrato forti riluttanze ad ospitare un evento a porte chiuse costringendo la Uefa a prendere una decisione alternativa che sarà ufficializzata in occasione dell'Esecutivo che si svolgerà il 17 giugno.



FINAL EIGHT - La capitale portoghese, salvo sorprese, ha battuto la concorrenza di Francoforte e Mosca che si erano candidate con Lisbona per sostituire la sede designata. C'è però un'altra novità che sarà ufficializzata sempre il 17 giugno e dovrebbe essere la modalità di svolgimento dell'evento. Non più soltanto la finalissima del torneo, bensì un'intera final eight con tutte le gare dei quarti di finali e le semifinali che saranno disputate in Portogallo e tutte a porte chiuse. E se la Juventus arrivasse in finale Cristiano Ronaldo potrebbe quindi festeggiare in patria l'eventuale vittoria.