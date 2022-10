Gestione dell'arbiro di Inter-Barcellona "vergognosa"? Lo sostengono solo il presidente blaugrana Laporta e l'allenatore Xavi, ma non la Uefa che ha ignorato le proteste più o meno formali dei catalani.



Slavko Vincic e Pol van Boekel, rispettivamente arbitro e var della gara, infatti non solo non sono stati fermati nell'immediato (erano designati anche per le gare di Europa League di giovedì scorso) ma sono anche stati ri-designati per la prossima tornata di gare di Champions Leauge.



Il designatore Uefa Roberto Rosetti, ha finatti designato il fischietto sloveno per Rangers-Liverpool di mercoledì. Mentre per il var che avrebbe dovuto vedere il presunto rigore per mani di Dumfries, è stato scelto di affidargli lo stesso ruolo per Viktoria Plzen-Bayern Monaco, l'altro match del girone dell'Inter.