Uefa e Conmebol lanciano la ‘Club Challenge’: i vincitori dell’Europa League sfideranno quelli della Copa Sudamericana. Le vincitrici delle due seconde competizioni per importanza del calcio europeo e sudamericano insomma si affronteranno in una gara secca. Il Siviglia che ha trionfato in Europa League se la vedrà con l’Independiente del Valle che si è aggiudicato la Copa Sudamericana. La sfida andrà in scena il prossimo 19 luglio allo stadio ‘Ramon Sanchez-Pizjuan’ di Sivigia.