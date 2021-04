La Uefa si è riunita oggi a Montreaux per il comitato esecutivo che ha messo nero su bianco la tanto attesa riforma della prossima Champions League e che risponde alla neonata Superlega. Il nuovo format della più importante competizioni per club organizzata dalla federcalcio europea, che partirà dal 2024, è stato votato all'unanimità dai membri dell'esecutivo e fra cui spicca il nome di Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain.



IL NUOVO FORMAT - Si passerà da 32 a 36 squadre, ma non più con una ripartizione a gruppi, bensì tutti i club saranno racchiusi in un girone unico, una sorta di mini-campionato, in cui tutte le squadre giocheranno 10 partite e quindi non affronteranno tutte le squadre partecipanti. Ci saranno 5 gare da giocare in casa e 5 da giocare in trasferta, sempre con avversari diversi. Le 8 squadre che al termine delle 10 gare avranno il maggior numero di punti avanzeranno agli ottavi e le restanti otto usciranno dagli spareggi fra le formazioni classificate tra il 9° e il 24° posto.