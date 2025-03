La UEFA paga altri bonus Champions, alle italiane 14 milioni: ecco chi incassa di più

Il nuovo format dellaha offerto diverse sorprese sia nel girone unico, che per quanto riguarda i playoff, dove tre italiane su quattro () sono state eliminate, lasciando, prima agli ottavi di finale (dove ha eliminato il Feyenoord) e ora ai quarti (dove affronterà il Bayern Monaco). Come riporta Calcio e Finanza, nella giornata di oggi la UEFA ha effettuato nuovi pagamenti dei bonus inerenti ai risultati ottenuti dalle squadre nella competizione.dal massimo organo del calcio europeo in questa stagione, che prende in considerazione due diversi traguardi, sottolinea calcioefinanza.it: la qualificazione al turno valido per i playoff e la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. In totale, si tratta di 192 milioni di euro da riconoscere a 24 squadre.

società italiane protagoniste in Champions League in questa stagione:, non ha superato la League Phase).– 11 milioni di euro (qualificazione agli ottavi di finale)– 1 milione di euro (qualificazione ai playoff)– 1 milione di euro (qualificazione ai playoff)

– 1 milione di euro (qualificazione ai playoff), essendosi qualificata agli ottavi di finale della UEFA Champions League direttamente dopo la fine della prima fase. Un milione a testa, invece, per Atalanta, Juventus e Milan. Nessuna delle tre italiane è riuscita a conquistare l’accesso al turno successivo, mancando così il successivo e corposo bonus da 11 milioni di euro.