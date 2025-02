La Uefa pensa di eliminare i supplementari nelle coppe

picture alliance / Peter Schatz

Lasarebbe al lavoro per una rivoluzione nell’ambito delle coppe europee. Secondo quanto riportato da The Guardian, la federazione europea sarebbe pronta ab (Champions, Europa League e Conference) in quello che sarebbe un nuovo passo per ridurre il numero di minuti giocati dalle squadre.L’ipotesi di passare direttamente ai rigori nelle competizioni per club della UEFA è oggetto di seria considerazione, anche se, come riporta calcioefinanza.it, è. I tempi supplementari sono da tempo un punto di contesa tra le parti coinvolte nel calcio europeo, con alcuni sindacati dei giocatori che sostengono con forza che la loro abolizione alleggerirebbe il calendario.

della Champions League, che prevede otto partite per squadra (invece delle precedenti sei),, a cui si aggiunge la partecipazione estiva di 12 squadre alla versione allargata del Mondiale per Club FIFA, in programma negli Stati Uniti (l’Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus)., mentre in Europa League è toccato a quattro partite. La UEFA, si legge su calcioefinanza.it, ha fatto sapere che finora la questione è stata sollevata solo in modo informale e che qualsiasi modifica dovrebbe essere ratificata dal Comitato Esecutivo, il cui ultimo grande cambiamento nei regolamenti delle competizioni per club è stato l’abolizione della regola dei gol in trasferta nel 2021.