Ora è ufficiale: la Uefa apre le porte ai tifosi per la Supercoppa Europea, in programma a Budapest il 24 settembre. Attraverso un comunicato ufficiale, il massimo organismo calcistico europeo ha infatti 'deciso di permettere lo svolgimento della Supercoppa con un ridotto numero di spettatori - il 30% della capienza dello stadio - così da studiare l'impatto degli stessi sul protocollo Uefa Return to Play. E' stato confermato che tutte le partite Uefa continueranno ad essere giocate a porte chiuse fino a nuove notizie, come inizialmente deciso dal Comitato Esecutivo Uefa del 9 luglio. L'amministrazione Uefa continuerà a monitorare la situazione e consiglierà il Comitato Esecutivo qualora fossero necessari cambiamenti".



PARLA CEFERIN - Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha commentato: "Se da un lato è importante mostrare che il calcio può proseguire in momenti difficili, senza tifosi, dall'altro il gioco ha perso un tratto del suo carattere. Speriamo di sfruttare la Supercoppa come pilota per vedere il ritorno dei tifosi alle partite. Stiamo lavorando insieme alla Federazione ungherese e al loro governo per implementare le misure per garantire la salute di tutti coloro che prenderanno parte all'incontro. Non rischiamo con la salute delle persone".