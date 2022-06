Era ormai tempo di tornare a casa. Alassio, Vigo, poi Barcellona: quasi due mesi lontano dall’ItaliaAnzi, il successo amplifica gli effetti dell’adrenalina e non senti la fatica. Invece così, dai giorni opachi in Galizia a quelli torridi della Catalogna, un giorno valeva almeno per due perché sembrava di vivere in un incubo e non vedevi l’ora che tutto finisse.Gli azzurri, subito dopo la gara con il Camerun, avevano deciso di dare vita alla loro protesta nei confronti della stampa italiana che, a loro avviso, aveva calcato la mano nella critica.Una tragedia professionale soprattutto per i quotidiani sportivi che con le parole degli azzurri riempivano intere pagine. Costruire il giornale era dunque un’impresa titanica che produceva uno stress incredibile.Parlandone insieme in seguito ne ridevamo insieme e ora mi viene da piangere pensando al caro amico. Non se ne poteva più. Noi soprattutto.Io e il collega Fabio Vergnano de “La Stampa” andammo oltre. Preparamno la valigia in hotel e ci affrettammo nel raggiungere un’agenzia di viaggio per prenotare il volo di ritorno a Torino, da Barcellona, per il giorno successivo alla gara. Ci voleva infatti un bel coraggio per immaginare che la nostra nazionale dalle gambe molli potesse avere un minimo di chance contro Maradona e i suoi “fratelli” campioni del mondo. Ripensandola oggi viene da dire che quella nostra azione così anti-italiana fu una sorta di scaramanzia al contrario che portò bene all’Italia.. Lo stesso Claudio Gentile che, lo ricordo come se fosse adesso, uscendo dal campo a fine gara si attardò un momento sotto la tribuna stampa e guardando verso di noi urlò molto chiaramente: “Bastardi!”. Già… e manco senza gloria.