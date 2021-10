Il finale è lirico, il forcing del Genoa è generoso, una punizione tranciante di Rovella (ottima partita del ragazzo, farà strada, beata la Juve che lo ha già messo in banca) spaventa Milinkovic, il muro granata vacilla ma non crolla. Juric ha consumato un’altra saporosa vendetta. La panca di Ballardini scotta eppure il Genoa non gioca male, ha spirito e buone individualità. Certo se marcia a 2-3 gol subiti ogni match anche il miracoloso Destro (sesto gol, quattro di fila), non può sempre cavare le castagne dal fuoco per tutti.

IL TABELLINO

Capita quasi di tutto, Torino in doppio vantaggio all’intervallo, terzo gol granata annullato dal Var, Genoa in rimonta col solito Destro, ancora in gol il Torino stavolta con Brekalo. Immediata replica rossoblù con Caicedo ee martedì a La Spezia il Genoa non potrà uscire dal campo a mani vuote, la classifica si sta facendo drammatica. Il Toro ha il cuore nelle rose, il gioco di Juric sta entrando nelle teste e nelle gambe dei suoi ragazzi e si annuncia un campionato tranquillo con qualche gustosa soddisfazione da cogliere qua e là.Juric, ex genoano, tiene sempre a far bella figura contro i suoi vecchi colori, Ballardini ha altri pensieri per la testa. La classifica piange e servono punti. Toro col 3-4-2-1, Linetty e Brekalo in appoggio a Sanabria, punta centrale con licenza di svariare qua e là. Belotti e Praet sono in panchina, pronti all’uso. Entreranno nella ripresa e faranno muro con i compagni per salvaguardare il successo granata.Il Genoa ripresenta Sturaro, assente dal 12 settembre, e inaugura l’ennesima rivoluzione tattica. Parte col 3-4-2-1, Destro unica punta sostenuta da Ekuban e Cambiaso larghi sulle fasce, ma in corso d’opera Ballardini corregge alcune posizioni in campo, una volta in svantaggio Ekuban avanzerà in linea con destro e il 4-4-2-1 diventa un 4-4-2 e nel finale sarà 4-3-3 con Ekuban (e poi Caicedo) in appoggio a Destro (nel finale Pandev).Al 7’ Ansaldi a percussione, destro potente ma l’ex Sirigu c’è. Si duella uomo contro uomo, Criscito cura Sanabria, Vasquez azzanna Brekalo, sul fronte opposto Djidji si dedica a Cambiaso e Ansaldi deve tenere d’occhio Ghiglione. In mezzo al campo si alzano grandi polveroni, Sturaro e Pobega incrociano le lame contando sulle rispettive fisicità, Linetty va a sbattere su Fares, Lukic tiene sotto tiro Rovella, Tourè è in campo ma non si vede e il Toro ne approfitta con percussioni centrali che spaccano il Genoa a metà.Poco prima del quarto d’ora i granata passano. Lungo, lunghissimo cross dalla trequarti di sinistra di Ansaldi, un altro ex,Andato sotto nel punteggio,, Ballardini avanza Ekuban quasi in linea con Destro e il Grifone dà segni di vita. Ekuban cerca lungo Destro che non ci arriva. I il Genoa alza il ritmo, il Toro pasticcia un po’ nelle uscite, non più rapide e pulite come in avvio di gara. Alla mezzora Linetty, un po’ impacciato in un ruolo non proprio suo, piroetta su Vasquez e calcia col sinistro, il pallone spazzola la traversa. Il secondo lampo granata è roba di un minuto. Sanabria soffia il pallone a Fares sulla trequarti genoana, imbecca. Il Genoa confeziona l’unica palla gol del primo tempo con una mezza rovesciata acrobatica di Destro su un lungo assist di Fares, Mlkinkovic respinge con il corpo.Ripresa come gli capita quasi sempre, Ballardini corregge l’assetto tattico della sua squadra e cambia qualche protagonista del match. Fuori Ghiglione per Kallon e Tourè per il cileno Galdames, all’esordio assoluto in serie A., sbanda e concede campo e chances. Al 3’ un bel colpo di testa di Fares vola alto, subito dopo nel flipper in area di rigore Ekuban e Destro mancano il colpo finale.(cinque ammoniti alla fine) e di calcio giocato non c’è che qualche labile traccia. Prima svolta al minuto 12’: Linetty sfugge a Vasquez e dalla linea di fondo calcia il pallone in mezzo, il difensore rossoblù corregge la traiettoria che inganna Sirigu. 3-0 Toro. E invece no,in avvio dell’azione e Giacomelli annulla il gol.Juric decide che basta così. Fuori in tre, Singo, Linetty e Sanabria, dentro Vojvoda, Praet e Belotti. Ballardini risponde togliendo Ekuban per Caicedo. La partita resta confusa, arruffata e sghimbescia, le ferree marcature del primo tempo si spezzettano in una serie di duelli rusticani. Altro cambio nel Genoa, fuori Sturaro per Behrami. Al 25’ il Grifone finalmente dà l’artigliata,Dallo 0-3 all’1-2, il Grifone resuscita come la fenice dalle proprie ceneri. Esce Ansaldi, acciaccato per Aina,. Finita? Macché: Sirigu tiene il Genoa a galla con una bella respinta su testata ravvicinata di Buongiorno, Ballardini toglie Destro (!) per Pandev e il cannoniere rossoblù non la prende benissimo.(primo tempo 2-0): 14’ p.t. Sanabria (T), 31’ p.t. Pobega (T), 25’ s.t. Destro (G), 32’ s.t. Brekalo (T), 36’ s.t. Caicedo (G): 14’ s.t. Ansaldi (T), 31’ p.t. Sanabria (T), 25’ s.t. Caicedo (G), 32’ Praet (T), 36’ s.t. Kallon (G)(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo (14’ s.t. Vojvoda), Lukic, Pobega, Ansaldi (27’ s.t. Aina); Linetty (14’ s.t. Praet), Brekalo; Sanabria (14’ s.t. Belotti). All.: Juric(3-5-2): Sirigu; Vasquez, Criscito, Fares; Ghiglione (1’ s.t. Kallon), Toure (1’ s.t. Galdames), Rovella, Sturaro (23’ s.t. Behrami), Cambiaso; Ekuban (16’ s.t. Caicedo), Destro (35’ s.t. Pandev). All.: Ballardini: Giacomelli di Trieste: 18’ s.t. Vasquez (G), 33’ s.t. Fares (G), 4’ s.t. Kallon (G), 43’ s.t. Pobega (T), 47’ s.t. Praet (T).