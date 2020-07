I numeri nel calcio a volte vengono tirati fuori a sproposito, ma in altre circostanze aiutano a capire e confermano le sensazioni del campo., come se questo sia diventato uno sport in cui il contatto è vietato? Ebbene,I numeri, già. Se parliamo di rigori, sono eclatanti.. E’per i campionati a 20 squadre,: altro mondo, altra vita, altro calcio. Attenzione, però, perché la cifra alla quale siamo arrivati adesso non è definitiva, tutt’altro:(Atalanta-Napoli, Roma-Udinese e le 90 delle ultime nove giornate). Se andassimo avanti con questa media - poi diremo qual è -Dicevamo della media.. Se pensate - come noi - che il calcio più spettacolare si ammiri in Inghilterra, perché gli arbitri fischiano meno e lasciano che si giochi di più, prendete nota diE in un numero di partite superiore rispetto a quelle che si sono disputate in Serie A, perché il lockdown ha rallentato di meno il torneo: al netto dei due incontri di stasera, in Inghilterra si è arrivati a 318 incontri.In Premier League, insomma, fischiano meno della metà dei rigori rispetto alla Serie A., anche per il fallo di mano, con tanto di Var incombente. Possibile che i nostri difensori siano doppiamente incauti? Crediamo proprio di no. Semplicemente, ormai, in Italia ogni mezzo contatto diventa un rigore.Meditate, arbitri...@steagresti