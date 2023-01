Rafaela Pimenta è stata tra i relatori del Football Forum che si è tenuto oggi all’Hilton di Fiumicino. Tra gli argomenti affrontati, l’agente ha parlato anche del trasferimento di Paul Pogba dal Manchester United alla Juventus: “Ci hanno contestato il fatto che lavorassimo per le tre parti, ma da una parte c’erano gli Agnelli, una delle famiglie più preparate nel calcio, dall'altra una con una posizione importante sia a livello economico che aziendale. Sono stati tutti felici. Pogba è con noi da dieci anni, l'ho visto anche ieri. Mi chiedo quali possano essere i problemi se si rappresentano due o più parti, in una trattativa, rispetto a quello che invece è ora il nuovo regolamento FIFA. Non capisco…".