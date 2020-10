Luis Jimenez, ex trequartista dell’Inter, parla a gianlucadimarzio.com di Zlatan Ibrahimovic: “Ho giocato con tanti campioni, Crespo, Adriano, Cruz, Balotelli… Ibrahimovic, però, è tutta un’altra cosa. Ho conosciuto tanti campioni, Zlatan però è un gradino più su. E non solo per come gioca, ma per tutto quello che è: basta vederlo in campo oggi per farsi un’idea. Ha quasi 40 anni e sembra ancora un ragazzino. Magari corre un po’ meno… però corre bene!”.