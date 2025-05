La Verità - "Questa volta non posso andare dove va lui", la frase di Oriali su Conte e le piste Juventus e Milan

Getty Images

". Come rivela il quotidiano La Verità, sarebbe questa, storico collaboratore diin Nazionale, all'Inter e, ora, al Napoli,. La Verità definisce Oriali il team manager fidato per eccellenza di Conte, senza il quale il tecnico salentino non immagina nessuna avventura in Italia. Nessuna tranne una,, dal quale Oriali proviene prima come calciatore e poi come dirigente, per poter pensare all'ex mediano seduto sulla panchina della Juventus di fianco a Conte. Oriali a Torino non potrebbe proprio andarci, prosegue l'articolo de La Verità.come simbolo nerazzurro da più di 40 anni.

Se la coppia d'oro è destinata a sciogliersi significa che Conte ha già inquadrato nel binocolo la Continassa.. Tutto penzola da quella frase di Oriali, tutto gira intorno alle decisioni di Conte. Prima, citando proprio il tecnico salentino, c'è da scrivere la storia con il, che è a +1 sull'Inter a due giornate dal termine del campionato. Poi si vedrà. Intanto, laè impegnata nella lotta per Champions (se vince con Udinese e Venezia è sicura di qualificarsi), mentre il Milan domani sfida il Bologna nella finale di Coppa Italia. Quale destino incrocerà Conte? E il Napoli? Sempre secondo La Verità,