. Verso cui, come riporta La Verità, sono partite numerose segnalazioni per. Ignoto il tema delle giocate - non si sa se siano legate al calcio - ma le segnalazioni accendono i riflettori su un protagonista della nostra Serie A.: "è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nel'ambito della Figc, della Fifa e della Uefa".Ma andiamo con ordine. La Verità riporta come, a fine aprile 2021, funzionari della Banca Intermobiliare, filiale di Torino (dove Allegri ha un conto aperto dal 2014), che ha determinato il sequestro dei beni - del valore di circa 400 milioni - facenti capo ad Antonio Ricci, imprenditore. La società in questione, inoltre, risulterebbe far parte del patrimonio sequestrato e sarebbe stata individuata come veicolo italiano utilizzato da Ricci per perpretrare le attività illecite contestate.. Ricci avrebbe creato la sua rete le scommesse illegali utilizzando siti Internet in gran parte non autorizzati. La Verità precisa che: da lì, la società ha iniziato ad operare in modo legale.Nello stesso periodo, inoltre, vengono segnalati. I risk manager riportano: "Considerata la non presenza di documentazione giustificativa, ma la reiterazione di determinati importi similari potrebbe lasciare spazio a altre sospette interpretazioni". Nella Sos della Bim viene puntualizzato che Allegri "è stato oggetto di accertamento disposto dalla GdF Nucleo polizia economico finanziaria di Livorno (1 agosto 2019)". La funzione antiriciclaggio della banca aveva fornito gli estratti conto di Allegri dall'1 gennaio 2017 all'1 agosto 2019,". Nel 2017, ancora, "era stato accreditato un ulteriore bonifico estero di 60.000 euro disposto dal medesimo mittente e giustificato in questo caso come vincite al casinò".I funzionari della Bim specificano i movimenti sul conto dell'allenatore: tra l'ottobre 2017 e il dicembre 2018 il tecnico ha incassato 9.657.708 euro di emolumenti della Juve, ritirando 78.000 euro attraverso 23 prelievi.. In merito al bonifico di Monte Carlo da 80.000 euro, i funzionari della banca concludono che il "sospetto nasce dal fatto che, nonostante gli importi movimentati siano coerenti con il patrimonio e lo standard di vita del cliente, tra l'altro personaggio pubblico a livello mondiale, non è presente documentazione a supporto dei fondi provenienti dall'estero e dal fatto che Monaco risulta essere Paese in passato ricompreso tra i cosiddetti paradisi fiscali". Infine, un'ulteriore segnalazione risalente all'ottobre 2019, con una spesa di 497.748,91 euro tra il luglio 2018 e l'agosto 2019. Soli spalmati su 123 operazioni:In tarda mattinata ecco la reazione del tecnico, che tramite una nota precisa: "Con riferimento alle notizie pubblicate sul mio conto in data odierna,"."Oia Services Ltd è titolare di regolare concessione per il gioco a distanza rilasciata dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sin dal marzo 2016. Il Sig. Massimiliano Allegri si è registrato sul sito della suddetta società nel marzo 2020 aprendo un conto di gioco, peraltro inibito alle scommesse sportive, nel rispetto della normativa vigente.Come correttamente evidenziato anche nell'articolo, la società opera in modo assolutamente aderente alla normativa del settore e qualunque congettura e/o suggestione giornalistica che intenda porre in relazione segnalazioni di operazioni sospette con l'operatività della società è totalmente priva di fondamento, nonché potenzialmente capace di ledere il prestigio della suddetta società".