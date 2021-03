Rodrigo Bentancur può davvero lasciare la Juve? Sì. Ma servirebbe un'offerta importante. Oppure un modo per aggirare l'ostacolo della futura rivendita. Già, perché il Boca continua a conservare una percentuale decisamente alta, che pure stagione dopo stagione si riduce. Vendere Bentancur dovendo rinunciare a una fetta compresa tra il 30 e il 40% ancora non conviene, per questo il suo nome non rientra ancora nemmeno nell'ipotesi di scambio a livello internazionale. Servirebbe un nuovo accordo col Boca, che ancora non c'è ma potrebbe arrivare.