Lo era prima della quarantena obbligatoria, quando da trascinatore guidava i biancocelesti a un solo punto di distanza dalla Juve, e lo è anche dopo, perché in una Lazio in forte calo lui è uno dei pochi a salvarsi. Sergej Milinkovic-Savic la maturità l'ha raggiunta ormai e il suo calcio è a un altro livello rispetto al passato: forte come sempre, ma più continuo. Più sicuro. Ecco perché il salto verrà fatto in questa estate, probabilmente all'estero.