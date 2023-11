. Certo, a quel punto ci sarà il quasi sicuro rientro di Correa, ma in viale della Liberazione proveranno a trovare una nuova collocazione all’argentino, che ormai non rientra più nei piani del club., considerando che l’Inter dovrà stringere ancora un pochino la cinghia visto quello che è il bilancio e viste le difficoltà non ancora superate dall’attuale proprietà. In parole povere,, così come hanno saputo fare anche in passato con i vari de Vrij, Mkhitaryan, Thuram e altri.attaccante iraniano che in estate era stato vicino al Milan. Al termine della sessione estiva di calciomercato, il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, ha aperto il fascicolo e allacciato i rapporti con il calciatore, provando a capire la sua disponibilità in merito a un possibile trasferimento sull’altra sponda di Milano., quando il suo contratto sarà scadutosta rientrando adesso dopo l’infortunio alla coscia. Insomma, Inzaghi ha finora tirato a campare con soli due attaccanti (Lautaro e Thuram) e se da adesso a gennaio non dovessero arrivare risposte confortanti dal cileno e dall’austriacoIl sogno seconda stella è alla portata, ma la Juventus è lì a due passi, con il vantaggio di giocare una sola volta a settimana e con un reparto avanzato che può contare su Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean.Ecco perché il nome di Taremi è tornato d’attualità, anche se per adesso non ci sono stati passi concreti in tal senso.Se i dialoghi tra Taremi e l’Inter dovessero portare a una fumata bianca, i nerazzurri potrebbero partire per Porto nel tentativo di anticipare l’operazione portando in valigiaCerto, a quel punto la palla sarebbe comunque tra le mani del Porto, che si ritroverebbe a decidere per il bene della squadra, senza trascurare le esigenze di Conceicao., avendo già avuto un po’ di tempo per inserirsi in un contesto nuovo. Per adesso sono solo discorsi aperti, ma il fascicolo Taremi è aperto sul tavolo e l’Inter sta studiando il piano d’azione.