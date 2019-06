Una missione durata un giorno intero. Sono rientrati poco prima delle 23 i: tutti presenti, Paolo Maldini insieme a Zvone Boban e Ricky Massara, filo diretto con il Real grazie al blitz in Spagna. Faccia a faccia con il braccio destro di Florentino Perez, José Angel Sanchez, direttamente negli uffici del club al Bernabéu: il nuovo board del Milan ne ha approfittato pera livello formale visto il recente insediamento, poi entrando nel vivo sui, in uscita dalle merengues.- Il desiderio numero uno rimane: il Milan si è informato, ma il Real Madrid vuole vendere con la formula del prestito con diritto di riscatto soltanto uno tra lui e James Rodriguez, non entrambi. Ecco perché l'operazione è complicata, essendoci il, desiderio di Pochettino. Ceballos intanto è impegnato con l'Under 21 spagnola e, lo ha ribadito ai suoi agenti; ha saputo però che il Milan si è mosso. Maldini, Boban e Massara si riaggiorneranno presto con il Real sui, un nome fattibile in prestito è quello dell'attaccante Borja Mayoral che ad oggi non è una priorità del Milan. Non va esclusa una partenza di Kovacic, mentre desideri come Isco rimangono tali visti i costi irraggiungibili imposti dal Real Madrid in tempi non sospetti. La missione del Milan ha dato sensazioni positive, a caccia di opportunità...