Cambiare opinione, da una finestra di mercato all'altra. L'Inter in estate aveva messo sul mercato Milan Skriniar, era pronta ad accettare un'offerta di 50 milioni di euro per il suo cartellino, ora le cose sono cambiate. In questo mese molti club sono tornati a far squillare il telefono di Marotta e dell'agente dell'ex difensore della Sampdoria...