È una storia particolare quella delapprodato in Premier League. Si tratta del, magnate della comunicazione a capo dello United Group, società fondata nel 2000 come piccolo operatore via cavo e rapidamente ascesa al rango di leader dell'Europa sud-orientale , incuriositi da questo soggetto capace di collezionare 100 acquisizioni in giro per l'Europa dell'est durante l'ultimo ventennio . La scalata di Śolak alla proprietà del Southampton, oltre a allargare la lista delle nazionalità dei proprietari di club in Premier, segna un passaggio i cui riflessi sul piano della politica interna serba non possono essere messi in subordi. Perché. E già metterla in questi termini rischia di essere un eufemismo.. Śolak ha comprato per 100 milioni di sterline il pacchetto azionario del 80% dal businessman cinese Gao Jisheng, entrando così da proprietario di club in una lega delle cui gare cui detiene i diritti di trasmissione televisiva per la Serbia., una società specializzata nel ramo sport & entertainment con sede a Londra di cui Śolak è finanziatore . La cabina di comando di Sport Republic è formato da Henri Kraft e Rasmus Ankersen. Quest'ultimo è stato direttore del dipartimento calcio del Brentford, carica da cui si è dimesso nello scorso mese di dicembre, e presidente operativo dei danesi di Midtjylland. Come questo team intenderà sviluppate il progetto calcistico, lo scopriremo probabilmente già durante questa finestra di calciomercato invernale. Negli anni recenti il Southampton è stato protagonista di campagne di trasferimento molto vivaci, sia in entrata che in uscita.. Sul piano internazionale il magnate serbo entra a far parte di un'élite, quella dei proprietari di Premier, che conferisce altissimi gradi di visibilità e prestigio., condotto a colpi di, che vede mobilitati contro di lui i media filo-governativi. Questi lo accusano di usare i suoi media per attaccare in modo sistematico il governo socialista e il presidente Aleksandar Vucic, oltreché di essere, ex sindaco di Belgrado e ex presidente della federazione basket serba. Gli archivi web delle testate serbe di entrambi gli orientamenti politici traboccano didel magnate e sul racconto che ne verrà fatto. Di sicuro, da oggi in poi anche la Premier League diventerà oggetto di contrapposizione politica in Serbia.@pippoevai