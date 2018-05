La vita di Paolo Rossi, campione del mondo e capocannoniere dei Mondiali di Spagna '82, ora diventa un documentario e un film. "Il cuore del campione" che sarà presentato al 71esimo Cannes Film Festival.



Il documentario e il film sono ispirati al best seller sulla biografia del campione scritto dalla moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti. Il documentario sarà diretto da Gianluca Fellini e coinvolgerà i ragazzi della onlus Parada.

Il film sarà invece co-scritto e diretto da una "leggenda di Hollywood" sulla quale al momento viene mantenuto il riserbo. Ad annunciare le produzioni dedicate a Pablito è Ivo Romagnoli, presidente di Filmintuscany.



"Ho accettato di collaborare in entrambi questi progetti sulla mia vita, certamente una vita intensa, piena di alti e bassi, con la speranza che il viaggio di un semplice ragazzo con poca salute e grandi sogni, possa mandare un messaggio alle giovani generazioni", sottolinea Paolo Rossi, come riporta l'Ansa.



Pablito aggiunge: "Ero un ragazzo, quando mi è stato detto che le mie condizioni di salute non mi avrebbero

permesso di giocare così come le mie condizioni sociali. Ma io non ci ho creduto. I miei sogni erano più forti degli ostacoli. Ho lavorato sodo, creduto in me stesso. Ho affrontato ogni ostacolo a cuore aperto, ed un giorno, il sogno è diventato realtà. Stavo stringendo tra le mani la Coppa del Mondo, mentre lo stadio gremito gridava il mio nome. Perciò, il mio messaggio a tutte quelle persone che stringono un sogno nelle loro mani è ignorate chiunque vi dica che non potete riuscire, loro non vedono la forza del vostro cuore, ignorate i bulli che vi feriscono con gesti o parole, loro non diventeranno mai quello che voi potete diventare. Credete in voi stessi, lavorate duro, rispettate gli altri e un giorno, il sogno diventerà realtà".