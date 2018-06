Inter-Nainggolan, un inseguimento lungo un anno che stavolta, a differenza della passata estate, può portare a un epilogo completamente diverso. E' cambiato tutto nello spazio di 365 giorni, l'Inter è di nuovo in Champions League e guarda al futuro con rinnovate ambizioni, mentre nella Roma il belga non è più considerato una pedina inamovibile dopo la lunga sequenza di acquisti e trattative portati avanti dal direttore sportivo giallorosso Monchi. E ad aggiungere un'ulteriore tessera in questo puzzle di mercato è l'avvenuto trasferimento dal Benfica al Guangzhou Evergrande del trequartista brasiliano Talisca, giocatore che, seppur con caratteristiche differenti, rappresenta per l'allenatore Fabio Cannavaro un'alternativa importante nel ruolo di incursore alle spalle dell'attaccante.



APPUNTAMENTO A LUGLIO - Ad oggi, Nainggolan non ha mai mostrato segnali di apertura verso la proposta cinese che, seppur economicamente molto intrigante, non scalda il cuore di un giocatore desideroso di confrontarsi ancora su palcoscenici di alto livello. E questa vetrina può offrirgliela l'Inter, che ha in Luciano Spalletti un estimatore della prima ora del Ninja. Un corteggiamento iniziato poche settimane dopo l'insediamento del tecnico di Certaldo in nerazzurro e che può entrare nel vivo dal prossimo 1° luglio, quando l'Inter confida di aver soddisfatto le richieste della Uefa in tema di Fair Play Finanziario e concentrarsi sulle operazioni in entrata.



SI TRATTA SUL PREZZO - Dopo i primi approcci tra il club di Corso Vittorio Emanuele e l'agente del giocatore, a breve saranno le società ad entrare in scena. Nainggolan ha una valutazione di mercato tra i 30 e i 35 milioni di euro, il Guangzhou ne ha messi sul piatto 40, mentre l'Inter, speranzosa di ottenere il via libera del giocatore, punta ad abbassare il prezzo.