Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, parla del futuro di Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con i Gunners: "Rinnovo? Dipende da molte cose, non è solo una questione di volontà. Lacazette è un nostro giocatore e lo tratto come qualsiasi altro giocatore. Il fatto che abbia un anno solo di contratto non mi porterà a trattarlo in maniera diversa. Questo è un problema che si verifica in ogni club perché ed è qualcosa di comune che devi essere in grado di affrontare. Proposta di rinnovo? No, non lo direi. Tutto è possibile". L'ex Lione è stato proposto a Inter, Milan e Roma per la prossima stagione.