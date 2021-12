Brutta avventura per l'ex attaccante Antonio Di Natale, oggi allenatore della Carrarese. Sei ladri sono entrati nella sua abitazione di Empoli puntandogli un coltello alla gola e una pistola alla tempia. E' successo venerdì sera, quando i ladri gli hanno preso un Rolex da 30mila euro che aveva al polso. I primi ad avvertire la polizia sono stati i familiari di Di Natale, che hanno visto tutto dalla casa dei suoceri. Già nel gennaio 2012 i ladri erano entrati in casa dell'ex attaccante, ma in quel caso l'allenatore della Carrarese non era in casa.