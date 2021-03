Il Paris Saint-Germain perde in casa contro il Nantes, ma non la notizia più brutta della serata di Angel Di Maria. El Fideo, fresco di rinnovo, è stato sostituito nel corso del match su indicazione di Leonardo, che lo ha comunicato a Pochettino in panchina. Il motivo? Ladri in casa, con famiglia presente.



Nel corso della partita, infatti, moglie e figlie sono state vittime di una rapina violenta in casa, un rapido sequestro. Ladri che poi sarebbero entrati anche in casa di Marquinhos. Queste le parole di Pochettino al termine del match: “Siamo dispiaciuti di aver perso due punti , ma il gruppo era preoccupato per cose di cui probabilmente siete già a conoscenza. Non è una scusa, ma c'è stato un insolito calo di energia. Abbiamo parlato tra noi ma non di quello che è successo in campo”.