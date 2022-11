"Si capisce che sono in vacanza senza figli?". Claudia Scarpari so gode un po' di vacanze alle Maldive con il suo Francesco Acerbi e con le sue foto fa impazzire i fan.



Forme da urlo sfoggiate in bikini, scherzando sul motivo di tanta bellezza: "Le mille versioni di noi donne" scrive Lady Acerbi, prima di rituffarsi in spiaggia.



SCORRI PER VEDERE TUTTE LE FOTO DI CLAUDIA SCARPARI!