Questa settimana, lunedì 22 aprile, c'è stata la giornata mondiale della Terra. Per l'occasione la modella Sarah Kohan si è fatta scattare una foto senza veli a Cortina d'Ampezzo scrivendo questo messaggio su Instagram: "Dobbiamo guardare oltre il nostro tempo. Ogni singolo sforzo può essere utile. Dal chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti all'essere coinvolti nel rispetto degli animali, sistemando i rifiuti o minimizzare l'uso di vari prodotti – specialmente plastica – sono tutte cose importanti e di cui abbiamo bisogno per sostenere questo bellissimo pianeta e le incredibili creature che ce lo fanno chiamare 'casa'".



Come si vede è incinta: il padre è suo marito Javier 'Chicharito' Hernandez, 30enne attaccante messicano ex Manchester United, Real Madrid e Bayer Leverkusen ora in forza al West Ham.