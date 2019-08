Mario Gotze non sta passando il miglior momento della sua carriera. Sebbene sia stato l'ultimo a regalare un titolo e che titolo (il Mondiale 2014) alla Germania, e sebbene si sia ritrovato nel corso dell'ultima stagione con il Borussia Dortmund, non viene più considerato fra i giocatori utili alla nazionale tedesca.



Lui non si piange addosso e si gode sia il BVB che la storica compagna, divenuta moglie nel corso dell'anno Ann Kathrin. Biondissima modella di intimo e non solo, è legata a tanti marchi italiani fra cui lo storico brand Calzedonia di cui è testimonial internazionale. E in Italia Lady Gotze c'è anche in questi giorni e il suo lato b, mostrato in bikini in barca, sta incantando Capri. Vedere la nostra gallery per credere!