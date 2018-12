Tim Howard non è rimasto nel cuore dei tifosi di Manchester United ed Everton ed oggi, che difende i pali dei Colorado Rapids, del portiere statunitense il ricordo in Premier League è più legato alla sua compagna Nora Segura che non alle sue parate. Il motivo? La bellissima modella di origini svedesi e spagnole infiamma quasi quotidianamenti i suoi follower su instagram dove non ha alcun problema a mostrarsi sempre più nuda. Come gli scatti delle ultime settimane che hanno letteralmente mandato in tilt il suo profilo. E noi ve li mostriamo.