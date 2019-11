Jenny Darone, moglie di Lorenzo Insigne, ha dichiarato a NapoliMagazine.Com: "Voglio precisare che non ho paura di vivere nella mia città, sono napoletana e fiera di esserlo. Nessun caso, vado sempre a trovare i miei genitori".



Poi ha aggiunto al Corriere della Sera: "Non mi interessano le questioni calcistiche. E non entro nelle vicende che coinvolgono Lorenzo, penserà lui eventualmente a dire o fare qualcosa. Tengo però a dire che non mi sento una donna in fuga dalla mia città. Il calcio è un mondo dove ogni cosa viene amplificata, qui a Napoli si sta creando allarmismo assurdo. Faccio fatica a comprenderlo. Possono esserci momenti negativi, conosco le regole del gioco e so che verranno giorni migliori. Ma la mia città non tradisce e so di non correre alcun pericolo. C’è bisogno di tranquillità e riflessione, sono ottimista".