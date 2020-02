Caterina Balivo rivela un segreto intimo. Durante una pausa pubblicitaria nel programma Vieni da Me sulla Rai, la conduttrice tira fuori dai pantaloncini una "guaina anticellulite" regalatale da un'amica estetista per i suoi 40 anni. Anche Rachele Di Fiore, moglie di Vincenzo Montella, confessa di indossare la stessa guaina tra le risate del pubblico in studio.