Insieme ad Alvaro Morata è approdata a Torino Alice Campello, sua moglie da tre anni. Come già spiegato qua su ilbianconero.com la coppia ha due gemelli, Alessandro e Leonardo, ed è in attesa a breve del terzo figlio.(si può vedere chiaramente Piazza San Carlo) insieme ai bimbi. Quando Morata giocava alla Juventus non era ancora sposato, ed era fidanzato con Alice da pochi mesi quando se ne andò per tornare al Real Madrid.