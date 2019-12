opo la discussa intervista di Javier Pastore a Telefoot in cui el Flaco ammetteva di essere andato via da Parigi solo perchè non stava al meglio fisicamente, oggi è il turno di Chiara Picone. La moglie del fantasista della Roma, ha parlato a Donna Tv. Queste le sue dichiarazioni: “ Ora ha trovato di nuovo un equilibrio con i tifosi. E’ così: giochi male e il tifoso un po’ si innervosisce. Il giocatore non è solo fisicità, ma anche mentalità. Quest’anno c’è un bel gruppo e stanno bene insieme anche fuori dal campo. I ritiri sono la parte più stressante. Tutti sacrifici che ho fatto, li ho fatti per amore. Forse il più grande è stato lasciare Palermo, casa mia, da piccola, avevo 19 anni. Siamo andati subito via a Parigi, non ho esitato ad andare con lui”. Sull’esperienza all Roma, Chiara Picone dice: “Flaco è innamorato dell’Italia. Quando è arrivata l’offerta della Roma non abbiamo esitato, come fai a dire ‘no’ a Roma: lui aveva bisogno di un cambio, io non vedevo l’ora di tornare in Italia. Non abbiamo nostalgia di Parigi, siamo bene ora a Roma. Con Flaco ne parliamo: ovunque sia un suo eventuale trasferimento, io con i bambini rimarrò qui a Roma”, ha raccontato.