Ambra Angiolini ancora sotto i riflettori: la giudice di X Factor, ex dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, si è difesa per mezzo dei suoi avvocati dalle accuse di Silvia Slitti, moglie dell'ex attaccante di Milan e Inter Giampaolo Pazzini, che sostiene che la showgirl avrebbe occupato la sua casa a Milano e non sarebbe intenzionata a lasciarla in alcun modo. Ecco la risposta dei legali di Ambra a La Repubblica; "Notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte. È evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e commenti".



