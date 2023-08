Michela Persico è sempre una delle regine dei social. La showgirl e moglie del difensore della Juventus Daniele Rugani è attivissima sul proprio profilo Instagram e non smette di calamitare l'attenzione dei follower, offrendo anche qualche spaccato della sua vita quotidiana. L'ultimo è il tentativo per convincere il figlio, Tommaso, a smettere di colorare il divano: per 'sgridarlo' è stato chiamato in causa il Grinch (a interpretare il celebre personaggio proprio Rugani).



Simpatico siparietto, ma i fan sono sempre stregati anche dalle forme di Michela Persico che con i suoi allenamenti, spesso condivisi sui social, mantiene un fisico mozzafiato e che non ha minimamente risentito degli sgarri per le vacanze...



Sfoglia la nostra GALLERY per vedere le foto di Michela Persico .