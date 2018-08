Sara Ruggeri, compagna di Stefano Sorrentino si sfoga su Instagram dopo il contatto tra il portiere del Chievo e Cristiano Ronaldo nel corso del match di ieri allo stadio Bentegodi: ​"Mi sono trattenuta fino ad ora cercando di essere forte e di guardarePoi sui social leggo di tutti e faccio l'indifferente perché non voglio rovinarmi la gioia di vedere il mio compagno a casa che anche se ammaccato sorride. Ma ora guardando queste immagini mi viene solo da dire...GUARDATE LE DIFFERENZE! I campioni per essere chiamati tali per prima cosa devono essere UMANI! Mi dispiace ma non posso ammirare questo campione! Posso ammirare UOMINI VERI come la mia metà privo di conoscenza e lui Tomovic che fa il possibile per aiutarlo! Grazie a chi ha buon cuore, umanità, dignità e sani principi! VERGOGNA per chi insulta, critica, esulta o peggio ancora osserva e se ne va! Meditate gente meditate!"