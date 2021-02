Sei mesi per piazzarsi tra le migliori Family influencer d'Italia. E' questo il tempo che è servito aper diventare. Moglie dell'allenatore Andrea, ha iniziato tutto per gioco ma oggi il suo profilo cresce di giorno in giorno: 290mila follower e un engagement da 29,1k per la nuova star dei social, al terzo posto nella classifica delle Family influencer., moglie di Alvaro Morata con 2,4 milioni di follower e 112k di engagement; dietro di lei Clarissa Marchese, vincitrice di Miss Italia nel 2014, poco più di un milione di follower e un engagement di 63,9k.- Influencer con il calcio sullo sfondo: un derby d'italia a colpi di follow e like tra la moglie dell'attaccante della Juventus e quella dell'ex allenatore, tra le altre, dell'Inter, che in un'intervista ad Ask the Creator ha raccontato: ", mentre ero in Grecia per il lavoro di mio marito, con il solo scopo di condividere con amici e parenti lontani i momenti della nostra vita da expat. Questo è stato senza dubbio il primo iniziale approccio ad una vita professionale che stava nascendo e che non mi sarei mai immaginata potesse svilupparsi così velocemente".- "Sicuramente bisogna avere l’onestà, intesa come veridicità di ciò che si mostra, è la qualità essenziale per emergere in questo ambito. Le persone vogliono vedere la realtà, amano confrontarsi e, soprattutto nel mio caso,. Non mi permetto di indicare la strada vincente a nessuno ma per quanto mi riguarda i due errori da evitare sono acquistare follower e copiare i contenuti altrui. I numeri contano ma conta di più l’interazione delle persone. Riguardo i contenuti, va bene prendere ispirazione ma credo sia meglio trattare argomenti frutto della propria creatività piuttosto che scopiazzare in giro".