Lunga sessione di Q&A con i propri follower per Giulia Pastore, la fidanzata di Sandro Tonali che ha scelto di accompagnare il centrocampista ialiano nella sua nuova avventura al Newcastle dopo l'addio al Milan. La bellissima bresciana ha raccontato diversi retroscena di questo cambio di vita confermando di non aver mai preso in considerazione l'idea di non seguire Tonali in Inghilterra.



"Sono stati mesi complicati, questo è poco ma sicuro. Da un momento all'altro ti trovi a stravolgere la tua vita e a trasferirti in un altro paese lontano da tutto. Per non parlare della questione traslochi, questioni burocratiche, ecc... Ci sono state alcune persone che non hanno aiutato e siamo andati avanti. Ora come sto? Sto bene. Ora sto bene. Mi sto ambientando. Se ho mai pensato di rimanere a Milano? No, mai. Stare con un calciatore vuol dire anche essere pronta a stravolgere la propria vita"



