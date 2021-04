Chiara, modella e influencer, compagna di Nicolò, risponde ai suoi fan su Instagram: "Se mi è passata la tristezza? Sì vi ringrazio da morire mi sono arrivati i messaggi stupendi e vi ringrazio molto per questo! Sto molto molto molto meglio sono serena ora! Grazie! Se mi pesa stare sotto i riflettori? Sì anche perché tutte le cose che ho reso pubbliche sono state fatte per precedere i giornali. Quindi mi sono trovata sempre costretta a non far pensare male di me. Però sì, mi trovo sempre in difficoltà soprattutto quand'ho momenti no: sembra quasi che devo rendere conto. E io ho 23 anni: ho il mondo in mano. Sotto questo punto di vista vorrei sentirmi più libera, però alla fine faccio sempre ciò che mi pare quindi sti cazzi".