Che l'affiatamento fra Natalie Weber e Mauro Zarate sia sempre stato ai massimi livelli lo avevano scoperto i tifosi della Fiorentina ai tempi dell'esperienza in maglia viola l'attaccante Argentino si fermò per un periodo pur di stare vicino alla compagna afflitta da un tumore.



Natalie Weber, in un'intervista in una tv argentina, ha voluto ribadire l'affiatamento che c'è fra i due nonostante le voci su una possibile rottura. Un racconto condito da dettagli piccanti soprattutto sulla voglia di Lady Zarate di finire a letto con l'ex centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese, David Beckham.



GELOSIA - "Io e Mauro siamo affiatatissimi. Non è vero che mi ha messo i bastoni fra le ruote, lui mi vuole vedere felice e mi lascia serenamente sfilare in passerella. Mauro geloso? Ora che è al Vélez, ho voluto riprendere il mio lavoro. Mauro geloso? Si controlla bene. E’ abituato al fatto che mi mandino messaggi. Anche io sono gelosa perché gli scrivono messaggi con gli stessi toni. Ma ognuno di noi sa cosa deve fare".



I DETTAGLI HOT - "Mauro mi scrive messaggi piccanti ma va bene per mantenere vivo il fuoco della coppia. Lo dico senza problemi: ho delle fantasie sessuali con David Beckham. Mauro lo sa... lui mi dice che è un figo. Mi darebbe il permesso di andarci a letto. A Mauro darei il permesso con Celeste Cid. E' la ragazza più bella dell’Argentina. Ma tutto rimane nella fantasia. Con Mauro guardiamo film porno, ci motiva. Il mio luogo preferito dove fare sesso è la doccia".