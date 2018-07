La Francia lo ha già convocato ma la Fiorentina si è messa nel mezzo. Alban Lafont, nuovo portiere della società viola, prenderà parte all'Europeo Under-19 in programma nel corso di questo mese, dove nell'Italia è presente l'altro estremo difensore classe '99 gigliato, Michele Cerofolini. Prenderà, o dovrebbe prendere. Perché dopo averlo acquistato, i toscani non vorrebbero privarsene. E siccome la competizione non rientra nei calendari FIFA, è possibile che la volontà di desistere alla chiamata transalpina sia applicabile, affinché Lafont possa iniziare la propria avventura fiorentina. La squadra di Viale Fanti non ha ancora ricevuto nessuna comunicazione e, nell'elenco pubblicato dalla Federazione d'Oltremanica, il giocatore figura ancora militante nel Tolosa. Vedremo: conterà anche la volontà del calciatore, per una decisione che potrebbe rivelarsi scomoda in chiave futura.