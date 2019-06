Rolland Lafont, padre di Alban, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di FiorentinaNews.com della partenza del figlio - di cui cura gli interessi - in direzione Nantes: "Alban mi ha detto molto prima della fine del campionato 2018/2019 che non stava bene alla Fiorentina per vari motivi. Poi è arrivata un’offerta interessante e la Fiorentina non si è opposta a questa sua richiesta. Dragowski non è mai stato un problema per Alban ed è un buon portiere. La Fiorentina inizialmente voleva mantenere mio figlio come numero uno e titolare e lo sapevamo. Ma è Alban che ha preso un altro tipo di decisione, con tutto il rispetto per la società e per i tifosi. Alban sarà il portiere titolare del Nantes ed effettivamente giocherà lì in prestito per le prossime due stagioni".