Sheraton Hotel, 1° settembre 2023. Gli scenari di mercato s'intrecciano, gli affari dell’ultima ora prendono vita. I minuti scorrono e tra procuratori, agenti e società prendono forma idee, spunti, visioni per migliorare la rosa di una società o permettere una nuova avventura professionale a un proprio assistito., in esclusiva per Calciomercato.com,, agente della FIBA SOCCER ed esperto di calcio sudamericano. Tra i vari temi trattati, ampio spazio a una delle sorprese di questo mercato, il Frosinone, capace di mettere a segno colpi importanti come Reinier, Kaio Jorge e Lusuardi.“Milan e Inter, devo dire, si sono mosse molto bene. La dirigenza rossonera ha preso tutti giocatori giovani con fame e ambizione, che comunque hanno già fatto le loro esperienze europee ed hanno lottato per vincere campionati di appartenenza. È un bel mix tra giovani di prospettiva e giocatori già pronti per far fare il salto di qualità alla squadra. Mentre i nerazzurri vogliono tornare a competere per lo Scudetto, si evince dal loro mercato fatto da acquisti promettenti e conferme pesanti. Il reparto avanzato marchiato dalla coppia Thuram-Martínez ha già dimostrato di poter e voler convivere, la difesa è stata rinforzata dall’arrivo di Pavard, mentre a centrocampo c’era già un roster di tutto rispetto ma il livello è aumentato visto l’arrivo di Frattesi”.“La Juventus ha fatto un mercato semplice, con innesti del calibro di Weah, Gonzalez e Cambiaso, giovani sì ma di prospettiva. Giuntoli si è mosso bene, con rinforzi specifici e abbassando età e monte ingaggi. La Roma ha fatto un mercato silenzioso ma di grande visione: se i nuovi acquisti entreranno nei meccanismi di Mourinho, ecco che potrebbe rivelarsi una squadra che possa competere ad alti livelli. Mentre, devo ammettere che mi ha stupito in positivo il mercato di Lecce e Frosinone. I salentini hanno una formazione brillante e giovane, con diversi innesti di qualità mentre Angelozzi, a Frosinone, ha creato tante aspettative, svolgendo un ottimo lavoro. I brasiliani acquistati sono giovani di livello assoluto che hanno bisogno di rimettersi in gioco. Possono stupire in quest’annata”.“Angelozzi è stato molto bravo, devo dire. Appena ha visto il calciatore, non ha esitato a contattarci per poter chiudere il colpo. Classe 2004, piede sinistro e difensore centrale, il ragazzo è sicuramente di grande prospettiva. Ci vorrà sicuramente tempo per adattarsi al calcio italiano però è già nell’orbita della prima squadra. Può fare qualcosa importante, può crescere molto. Viene dalla Serie B brasiliana, dal Criciuma, stesso club dove nel 2004 prelevai Eder che è arrivato sino alla Nazionale Italiana, facendo la sua carriera. In ogni caso, Lusuardi è un profilo importante”.“Lusuardi può giocare sia 3 che a 4. Assomiglia a Bastoni o a Fazio, giocatori con questo tipo di caratteristiche”.“Una trattativa nata tra domenica e lunedì scorso. È un giocatore pagato 30 milioni dal Real e ora viene a giocarsi le sue chances qui in Italia, un po’ come Kaio Jorge. Gli infortuni hanno bloccato la crescita ma entrambi possono fare bene. Gran merito va alla società che è riuscita a prelevare giocatori di questo calibro, convincendoli ad accettare Frosinone e un progetto serio come il loro”.“Credo che sia un giocatore giovane e di talento. C’è stato un investimento importante a Madrid… E’ un peso importante. Ora giocare in un’altra piazza che non sia il Real può aprire le porte a un futuro ritorno da Ancelotti”.“I rimpianti ci sono sempre, è normale. Lavorando con il Sudamerica, si prova ad inserire qualche profilo di talento per l’Italia, a piazzare qualche giocatore, a volte non ci si riesce… Ti faccio due nomi di quest’anno: Salazar, 2003 colombiano che era già pronto per la Serie A. L’altro è Welington del Sao Paulo, esterno sinistro 2001. Erano pronti per il calcio europeo. Ma bisogna sempre guardare avanti. Poi, questo ambiente ti lascia sempre qualche sensazione positiva, per ripartire per un nuovo mercato”.“Penso che sia un rimpianto per il giocatore non essere andato all’Inter. La squadra nerazzurra si è mossa bene, visti anche i professionisti che sono stati vicini alla trattativa. Sono questioni che possono succedere: è chiaro che, quando cominciano a centrare le famiglie è meglio far un passo indietro e non permettersi di esprimere giudizi”.“Juve, Milan, Roma, Inter, Lazio, sono società che hanno lavorato molto bene. Siamo andati oltre la concezione di giocatore esperto, siamo andati a cercare anche profili giovani ma con un grande percorso alle spalle. Sembra stia cambiando la tendenza e questo, a lungo termine, può permetterci di competere con l’Europa”.“In Brasile, Argentina e Colombia ce ne sono moltissimi. La bellezza di questo calcio è che oggi vedi una formazione, poi fra 15 giorni, tempo di realizzare una cessione e già c’è un’altra squadra… Io, a oggi, punto tutto su un 2007, Bryan del Coritiba che presto farà parte del giro delle Nazionali brasiliani e può diventare un profilo interessante per l’Europa e il suo mercato”.