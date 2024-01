L'agente di Balotelli: 'Stiamo lavorando per riportarlo in Italia'

sta cercando un nuovo progetto per ripartire, a 33 anni cerca nuovi stimoli per dimostrare che si può ancora puntare su di lui.e già da ora è libero di firmare con un nuovo club per la prossima stagione. Il desiderio di Balo sarebbe quello di tornare in Italia, in Serie A. Ma vorrebbe spostarsi già in questo mercato, come ha spiegato anche il suo agente Enzo Raiola ai microfoni di SportMediaset.- "Mario ad oggi è un giocatore dell’Adana, ma. Ci stiamo lavorando, c'è un progetto. A oggi c'è un 5% che possa tornare, ci manteniamo bassi. Poi vediamo...". Il telefono dell'agente squilla con prefissi da ogni parte del mondo. Balotelli lo cercano in Azerbaijan, in Israele, in Cina, in Brasile, in Argentina... Ma lui vuole solo l'Italia.In questa sessione di mercato Balotelli ha avuto contatti con diversi club di Serie A, ma al momento ancora non ha trovato una porta aperta.ma i discorsi non sono stati approfonditi. Il nome di Mario è stato accostato anche a Empoli e Udinese ma non risultano interessi concreti per un discorso di costi, di prospettive e copertura del ruolo.