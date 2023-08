L'agente di Musa Barrow, Luigi Sorrentino, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dell'interesse del Torino nei confronti dell'attaccante che è in uscita dal Bologna. "Barrow? E' normale che il Torino sia interessato al ragazzo, già l'anno scorso lo voleva. Se la valutazione del giocatore è 15 milioni? Spetta alla società valutare quanto sarà opportuno chiedere per la sua cessione. Io valuto il progetto sportivo. Mi interessa solo il progetto sportivo qualora andasse via, nell'interesse del ragazzo".