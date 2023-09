Al termine della sessione di calciomercato, Beppe Riso, l'agente di Alessandro Buongiorno, ha parlato ai microfoni di Sky del mancato trasferimento all'Atalanta del difensore: "Lui si sente ed è il simbolo e capitano del Torino. Quando si sono guardati negli occhi il presidente e lui non sono riusciti a lasciarsi, e lui non voleva andare. In questo momento lui vuole continuare, non so se sarà amore per sempre ma sicuramente per quest’anno lui vuole aiutare il Torino. Si sente parte dei tifosi, di questa società. In nessun caso e con nessuna società avrebbe lasciato il Torino. Io ragiono in base alla felicità del mio assistito. Lui mi ha detto che si sentiva a Torino e quindi è giusto sentire il suo cuore, che è il Torino. Credo che lui non vorrà sentire altro che il Torino. Io gli consiglierei di andare in Premier, ma rimarrà un altro anno in granata. A giugno ragioneremo.