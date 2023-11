Gianluca Di Carlo, intermediario che ha contribuito al trasferimento di Kamada alla Lazio, parla così a Sportitalia: "Il giocatore era a parametro zero e tante società erano andate su di lui: Milan, Liverpool, Benfica, Real Sociedad. I rossoneri cambiarono il management e mi risulta che non ci fossero più i riferimenti per gli accordi che erano stati presi. In tutto questo la Lazio ha fiutato l'affare ed all'entourage è piaciuta subito l'ipotesi. Non senza le ingerenze di tanti club. D'altronde parliamo di un giocatore che normalmente sarebbe valso 27-28 milioni di euro".