L'agente di Danilo contro la Juventus: "Prima Motta e ora Tudor, non hanno imparato niente". Il difensore prende le distanze

In casa Juventus il clima è sempre più pesante, conche ha sancito l'arrivo disulla panchina del club piemontese. A commentare questo cambio tecnico, ci ha pensate, agente dell'ex capitano della Juventus Danilo.Il procuratore - che già a gennaio aveva criticato Giuntoli, accusandolo avere in programma l'addio di Motta oltre a quello di Danilo - ha, infatti, così commentato sui social un post inerente al cambio in panchina dei bianconeri: "".

- Dopo l'attacco al club bianconero dell'agente, Danilo ha preso le distanze da quanto affermato da Misorelli: "e non mi permetterei mai di dare consigli alla dirigenza su cosa fare. Sono un tifoso da lontano e auguro solo il bene della Juventus!​".- Ricordiamo che l'addio di Danilo alla Juventus era stato burrascoso e si era concluso con il trasferimento al, dopo che il giocatore era stato messo ai margini della squadra proprio da Thiago Motta (oggi esonerato). Nel corso dell'intervista di presentazione come nuovo giocatore del club brasiliano, infatti, il classe 1991 si era detto deluso di come si era concretizzato il suo addio: ". Dal momento in cui ho avuto questa difficoltà, che non aveva nulla a che fare con le mie capacità in campo, ho capito che era arrivato il momento di cercare nuovi orizzonti perché questo mi faceva soffrire molto, e ho capito che dovevo andare in un posto in cui stare meglio".